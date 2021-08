Hassan sluit loodzware olympische missie af met tweede titel: goud op 10.000 meter

Hassan, zondag vlaggendraagster bij de sluitingsceremonie, was al in bezit van goud op de 5.000 meter en brons op de 1.500 meter. Susan Krumins, die door een achillespeesblessure pas haar eerste wedstrijd in een jaar liep, stapte halverwege met veel pijn uit.

Het is de zesde atletiekmedaille voor Nederland in Tokio. Naast de drie plakken van Hassan was er brons voor Femke Bol op de 400 meter horden en zilver en brons op de meerkamp voor respectievelijk Anouk Vetter en Emma Oosterwegel.

Hassan moest in de slotfase afrekenen met twee concurrentes; wereldrecordhoudster Letesenbet Gidey uit Ethiopië en Kalkidan Gezahegne uit Bahrein. Gidey haakte als eerste af. In een machtige sprint rekende de Nederlandse, bezig aan haar zesde race in Tokio, vervolgens af met Gezahegne.

Dat ze in Tokio aangaf voor drie titels te gaan, verbaasde de atletiekwereld. In aanloop naar het grootste sportevenement ging het steeds over welke combinatie van twee afstanden ze zou gaan doen. In Japan volgde ze haar hart. "Typisch Hassan", zei atletenmanager Jos Hermens, die de tweevoudig olympisch kampioene in zijn stal heeft. "Hassan zoekt altijd uitdagingen."

Met haar tweede goud zette Hassan, die sinds 2013 voor Nederland loopt, een unieke prestatie neer. Nooit eerder won een atleet in een editie van de Olympische Spelen medailles op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. De voorgeschiedenis maakte haar prestatie nog knapper. Hassan liep voor haar eerste race, de serie van de 5.000 meter, een spierblessure aan het been op. Het zorgde voor veel stress bij de atlete, die zo graag drie keer goud wilde binnenhalen.

Hassan had zich, na haar mislukte olympische avontuur in 2016 in Rio de Janeiro, voorgenomen iets unieks neer te zetten. Dat deed ze ook. Maandag liep ze naar goud op de 5.000 meter, het eerste atletiekgoud voor Nederland sinds Ellen van Langen in 1992 in Barcelona. De winst kreeg nog meer aanzien, omdat ze in de ochtenduren naar winst was gelopen in de serie van de 1.500 meter. Ondanks een val.

Stap één

Bijzonder, concludeerde atletiekwereld. Het was voor Hassan slechts stap één. Haar missie ging verder, veel verder. Ogenschijnlijk gemakkelijk plaatste ze zich twee dagen na haar zege op de 5.000 meter voor de finale van de 1.500 meter. Dat deed ook titelverdedigster Faith Kipyegon, die zich in Tokio op één afstand focuste.

Hassan wist dat ze vrijdag met de Keniaanse moest afrekenen voor olympisch goud. Ze ging diep, maar moest zich tevreden stellen met brons. Dat was niet de kleur die ze wilde, maar meer zat er niet in. "Wellicht wel als ze de wedstrijd anders had aangepakt", stelt haar oude coach Honoré Hoedt. "Ze maakte het Kipyegon wel makkelijk door heel vroeg op kop te gaan lopen."