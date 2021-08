L'Equipe: 'Messi op weg naar PSG, jaarsalaris 40 miljoen euro'

In het geruchtencircuit is ook Manchester City geregeld genoemd als mogelijke nieuwe club van Messi, maar trainer Pep Guardiola, die de Argentijn in het verleden al onder zijn hoede had bij Barça, heeft dat resoluut uitgesloten. "Absoluut niet", antwoordde Guardiola op de vraag of hij een poging ging doen Messi naar de Premier League te lokken.

De Jong en Depay nemen afscheid van Messi

Inmiddels hebben tal van Barcelona-spelers via sociale media afscheid genomen van Messi, onder wie ook Frenkie de Jong en Memphis Depay.

In een Instagram-post schrijft De Jong: "Als kind genoot ik samen met mijn broer van je spel als we op onze kamer naar de televisie kijken. Toen ik hier twee jaar geleden kwam, ontdekt ik dat je een geweldig persoon was. Het was een droom om samen met de beste speler in de geschiedenis te voetballen."

"Nu zal ik blijven genieten van je magie, maar weer net als toen het begon: achter de televisie", aldus De Jong.

Depay had minder woorden nodig om zijn gevoelens te uiten: hij postte op Twitter een gebroken hart met een afbeelding van een geit, ofwel een GOAT: Greatest Of All Time.