VU: hoger onderwijs moet komend collegejaar weer helemaal open

Universiteiten en hogescholen moeten in het nieuwe collegejaar weer helemaal open, zonder anderhalvemeterregel. Die oproep doet Mirjam van Praag, collegevoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Volgens Van Praag hebben studenten ontmoetingen nodig, zowel met elkaar als met docenten, om bepaalde vaardigheden op te bouwen. "Studeren is niet alleen kennis overnemen, maar ook persoonlijke vaardigheden aanleren en een bepaalde maatschappelijke oriëntatie krijgen. Ontdekken wat je later wilt worden en waar je goed in bent. Al dat soort zaken staan op dit moment stil omdat er geen ontmoeting is", zegt Van Praag op NPO Radio 1.

Daarnaast zijn er studies die niet zonder fysiek onderwijs kunnen, zoals geneeskunde en tandheelkunde, omdat daar practica nodig zijn.

Onderwijs tegen ongelijkheid

Van Praag ziet veel studenten die "ontzettend veel moeite hebben" met de maatregelen en er "ongelukkig van zijn, met allerlei gevolgen van dien". Bovendien vergroot het ontbreken van fysiek onderwijs volgens Van Praag de ongelijkheid tussen studenten.

"Onderwijs is een enorme gelijkmaker, dus het gebrek aan onderwijs zorgt ervoor dat juist mensen met minder goede uitgangsposities nu het slechter doen."

Geen vaccinatieplicht

Om gewoon onderwijs weer mogelijk te maken, zijn vaccinaties volgens universiteiten essentieel. Daarom is er een campagne gestart om studenten te motiveren zich te laten inenten. "Als er nog meer gevaccineerd wordt, wordt het nog veiliger. Maar ook nu zal het weer gaan studeren zonder anderhalvemeterregel hoogstwaarschijnlijk niet leiden tot een hele implosie in de gezondheidszorg".

Een vaccinatieplicht voor studenten zit er volgens Van Praag niet in, omdat daar bij publieke onderwijsinstellingen geen wettelijke grondslag voor is.

Daarnaast zou de universiteit bij een vaccinatieplicht ook een vorm van onderwijs moeten organiseren voor niet-gevaccineerde studenten. Volgens Van Praag zou dat veel dubbel werk opleveren voor docenten, die toch al een "enorm hoge werkdruk hebben, en al anderhalf jaar op de toppen van hun kunnen aan het werk zijn".