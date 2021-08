De brandweer Heemskerk komt uw huis graag slopen

Voor wie toevallig een huis of een bedrijfspand over heeft: de vrijwillige brandweer van Heemskerk is naarstig op zoek naar gebouwen voor een realistische oefening.

De brandweer kon de afgelopen anderhalf jaar door corona en de lockdowns nauwelijks oefenen. Nu dat wel weer kan, zou het fijn zijn als snel oefenobjecten beschikbaar komen voor de pakweg vijftig vrijwilligers in het korps, zegt Martin Slaager van de Heemskerkse brandweer bij NH Nieuws.

Slaager plaatste een oproep op Facebook: "Heeft u een pand dat gesloopt en of flink verbouwd moet worden en u vindt het geen probleem dat de brandweer daar komt oefenen laat ons dat dan weten."

Kleine woninkjes, flatgebouwen

Het korps is niet kieskeurig. De brandweer wil ook graag trainen bij panden die niet slooprijp zijn. "Het kan van alles zijn, kleine woninkjes, flatgebouwen", zegt Slaager. "Wij hebben niet zoveel voorwaarden of eisen."

Natuurlijk snapt hij dat niet iedereen zit te wachten op een brandweeroefening in huis. "Er is wel enige mate van ongemak, met rookmachines. En we stampen met brandweerlaarzen naar binnen", erkent Slaager.

Deuren goed afsluiten

Aan de andere kant levert een goede training zowel de brandweer als de eigenaar van het pand iets op. De brandweer doet 'gebouwkennis' op, de eigenaar van een pand krijgt te horen welke maatregelen genomen kunnen worden. "Bijvoorbeeld welke deuren je goed kan afsluiten bij brand, zodat de rook of warmte zich niet kan verspreiden."