Twintig doden in Burkina Faso bij aanval op veemarkt

In Burkina Faso zijn bij een aanval op een veemarkt 20 mensen gedood. Een groep schutters opende om nog onduidelijke redenen het vuur. De verantwoordelijkheid voor de aanslag, die was in het oosten van het land, is nog niet opgeëist.

De afgelopen jaren zijn bij aanslagen door jihadistische groeperingen gelieerd aan IS en al-Qaida honderden mensen omgebracht. In mei werden 25 mensen gedood, ook bij een aanval op een veemarkt. Dat gebeurde in Kompienga, in het zuidoosten van het land.

Door het geweld in het land zouden sinds 2015 honderden mensen zijn omgekomen, zeiden de Verenigde Naties vorig jaar. Ruim een half miljoen mensen is ontheemd. De vondst van massagraven in juli wijst er volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bovendien op dat ook militairen verantwoordelijk zijn voor de executies van burgers. Burkina Faso gold lang als een van de stabielste landen van West-Afrika.