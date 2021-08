Afzwaaiende Ten Napel wil geen poespas: 'Tranen? Nee, kom op zeg'

"Ik heb maar overal ja tegen gezegd. Dat vond ik wel zo netjes", verklaart hij even later. Maar van Ten Napel zelf had al die heisa rondom zijn afscheid niet gehoeven. Hij had het prima gevonden als Heerenveen-Sparta van afgelopen seizoen zijn laatste wedstrijd was geweest.

Nadat Ten Napel had aangekondigd dat hij zaterdag zou stoppen, ontplofte zijn telefoon. Op het moment dat hij ons te woord staat, heeft de 77-jarige sportverslaggever diezelfde dag al vijf interviews achter de rug. "Kan je me zo even terugbellen? De Telegraaf is hier nog om foto's te maken."

Het grote publiek zal Ten Napel vooral kennen van de uitspraken 'Het Volksparkstadion is van Oranje', 'Vier keer is dan maar scheepsrecht' en 'C'est passé voor de Fransen', maar daar is het genoeg over gegaan deze week en zelf koestert hij juist andere momenten.

Het typeert de nuchtere Drent, wiens stijl het beste omschreven kan worden als rechttoe, rechtaan. "Als er niks gebeurt in een wedstrijd, moet je dat niet proberen vol te lullen. Dan is het de kunst om veel stiltes te laten vallen. Er zijn ook kijkers die de verhalen van Sierd de Vos over restaurants geweldig vinden. Daar behoor ik niet toe."

Zijn eerste wedstrijd voor de radio bijvoorbeeld. Op een woensdagavond in 1976. Go Ahead Eagles speelde tegen FC Amsterdam. Ten Napel herinnert zich nog dat Cees van Kooten twee keer scoorde voor de Eagles en dat Jan Jongbloed in de goal stond bij FC Amsterdam.

Ten Napel was vijftien jaar samen met Youri Mulder de commentator bij de voetbalgame FIFA. Hij is daardoor ook een vertrouwd geluid bij de jeugd. Het inspreken van het commentaar was naar eigen zeggen een enorme klus. "Dan zaten we elk jaar in een hok om vier uur per dag zinnen, woorden en namen uit te spreken. Een ware aanslag op je stem was dat."

"Collega's wilden altijd het liefst naar Milaan of Madrid. Ik had dat niet. Ik vond juist de landen achter het IJzeren Gordijn het interessantst."

"Ik was in dienst van de TROS, die toen verslaggevers leverde aan de NOS. Ik was algemeen verslaggever en sport deed je in je vrije tijd. Ik wilde heel graag Langs de Lijn doen. Dat was de ultieme droom. Toen ik voor deze wedstrijd gevraagd werd, hoefde ik dus niet lang na te denken."

Toen Feyenoord een uitwedstrijd moest spelen in Georgië tegen Dinamo Tbilisi stak Ten Napel daarom gelijk zijn vinger op. Na een avontuurlijke reis met een schimmige luchvaartmaatschappij werd de commentator opgevangen door de lokale vereniging van journalisten.

"In een hotel werden we verwelkomd met hapjes, maar vooral heel veel drank. Ik had al vrij snel door dat ik die drank moest laten staan. Daar ben ik sowieso niet zo van. Dus die gooide ik in de bloempot naast me. De volgende ochtend waren alle bloemen in die pot dood, haha. Feyenoord werd daar overigens volledig van de mat gespeeld."

Elfstedentocht

Ten Napel, tot 2012 in dienst van de NOS, was in het laatste gedeelte van zijn loopbaan vooral te vinden langs de voetbalvelden. Bij het vragen naar zijn hoogtepunten noemt hij echter meteen de Elfstedentocht, waarvan hij drie keer verslag mocht doen.

"Een voetbalwedstrijd is er iedere week. En wat is er mooier dan een winters landschap in Nederland? Dan kun je zeggen Hawaï of Tuvalu. Maar een winters landschap in Friesland met kale vlaktes en honderdduizenden mensen op de been voor een schaatstocht van tweehonderd kilometer, dat is toch prachtig?"