Tientallen arrestaties in Pakistan om vernielen hindoetempel

In Pakistan zijn vijftig mensen opgepakt voor het vernielen van een hindoetempel. De politie is op zoek naar nog zo'n honderd verdachten, schrijft persbureau AP op basis van de lokale autoriteiten.

De aanval vond woensdag plaats in de oostelijke stad Bhong, nadat een rechter een 8-jarige hindoejongen die een islamitische school zou hebben ontheiligd op borgtocht had vrijgelaten. Het jongetje in een bibliotheek van de school, waar veel religieuze boeken staan, op een tapijt hebben geplast. Godslastering kan in Pakistan leiden tot de doodstraf.

Premier veroordeelt aanval

De woedende menigte trok na de vrijlating van de jongen naar de tempel en vernielde daar onder meer standbeelden. Ook werd de voordeur in brand gestoken.

Premier Khan veroordeelde de aanval via Twitter. Hij beloofde de tempel te restaureren en actie te ondernemen tegen de politie vanwege mogelijke nalatigheid, waardoor de menigte meer tijd kreeg om het gebouw te beschadigen.

Hindoes, die in Pakistan een minderheid vormen, leven grotendeels vreedzaam samen met de moslimmeerderheid in het land. Wel neemt het aantal aanvallen op hindoetempels toe. Eind vorig jaar brandde een menigte nog een tempel plat in het noordwesten van Pakistan. Dat leidde tot protesten van de hindoegemeenschap.

De meeste hindoes in Pakistan zijn in 1947 naar India gemigreerd, toen Brits-Indië werd opgedeeld in India en het latere Pakistan.