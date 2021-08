Van Schip en Havik doen lang mee op koppelkoers, maar komen net tekort

Het is Jan Willem van Schip en Yoeri Havik niet gelukt om te verrassen in de olympische koppelkoers. Het Nederlandse duo deed lang mee in de voorhoede van de wedstrijd, maar kon op het beslissende moment niet mee en kwam in het ijzersterke deelnemersveld ook vaak net tekort bij de tussensprints.

Van Schip en Havik eindigden met 17 punten als vijfde na een loodzware race.

De olympische titel ging naar de regerend wereldkampioenen uit Denemarken, Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen (43 punten). De Britten, met Ethan Hayter en Matthew Walls, grepen het zilver met 40 punten. Benjamin Thomas en Donavan Grondin veroverden namens Frankrijk het brons.

Puntjes sprokkelen

Het Nederlandse duo begon alert aan de lange race van vijftig kilometer, maar viste ook regelmatig naast het net bij de tussensprints.

"Ik zat elke keer naast de pot te pissen", zei Van Schip donderdag na het laatste deel van het omnium, waarop hij vierde werd. In de koppelkoers was het eigenlijk niet anders.