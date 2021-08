VS roept zijn burgers op Afghanistan 'onmiddellijk' te verlaten

De Verenigde Staten hebben hun burgers opgeroepen om Afghanistan "onmiddellijk" te verlaten. Eerder deed onder meer Nederland de oproep om te vertrekken.

De Amerikaanse ambassade in Kabul adviseert mensen om een vlucht te boeken. "Vanwege de veiligheidssituatie hebben we zeer beperkte middelen om Amerikaanse staatsburgers te helpen, zelfs in Kabul", schrijft de ambassade. De Taliban zijn bezig aan een opmars na de aftocht van de westerse troepen.

Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde dat het Nederlanders niet kan "ondersteunen of evacueren". Het risico bestaat tevens dat vluchten vanuit Kabul onaangekondigd worden gestaakt, benadrukte het ministerie gisteren.

Correspondent Aletta André zegt dat de situatie op de luchthaven de komende weken heel onzeker is. "Het wordt nu beveiligd door de Amerikanen, maar de vraag is hoelang die nog blijven. Er kunnen daarom steeds meer vluchten worden geannuleerd, omdat luchtvaarmaatschappijen het niet meer veilig vinden."

Gevechten steeds dichter bij Kabul

De situatie in het land wordt met de dag gevaarlijker, zegt André. "Er wordt hevig gevochten en die gevechten komen steeds dichter bij Kabul", zegt André. Gisteren hebben de Taliban de eerste provinciehoofdstad ingenomen: Zaranj, nabij de Iraanse grens. "Dat ging zonder al te veel strijd. De regering kon geen versterking sturen, omdat er al veel wordt gevochten in andere belangrijke steden."

Ook de provinciehoofdstad Sheberghan, in het noorden van het land, zou inmiddels zijn ingenomen. Die stad, met zo'n 130.000 inwoners, ligt op een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen. Andere steden die worden bedreigd door de oprukkende Taliban zijn Herat in het westen van het land, en de zuidelijke steden Lashkar Gah en Kandahar, de tweede stad van het land.

Onder meer het Verenigd Koninkrijk, China en Frankrijk riepen burgers op om te vertrekken uit Afghanistan. Australië heeft een aantal weken geleden al de ambassade in Kabul gesloten.