Zo bloot zijn sporters op de Olympische Spelen

Net voor de Olympische Spelen kregen Noorse beachhandbalsters een boete. Hun sportbroekjes waren te lang. Even daarvoor kreeg een Britse atlete juist te horen dat haar broekje te kort was. En op de Spelen zijn er voor het eerst turnsters te zien in een pak met lange pijpen, omdat ze zich oncomfortabel voelen in de korte versie. Zo nu en dan gaat het (vooral bij vrouwelijke sporters) over kleding. De ene keer zou er te bloot worden gesport, de andere keer te bedekt. NOS op 3 heeft duizenden sportfoto's van de Spelen in Tokio bekeken om een antwoord te vinden op de vraag: hoe bloot sporten mannen en vrouwen eigenlijk?

Zo bloot zijn de Olympische Spelen - NOS

We hebben foto's van 43 olympische zomersporten onder de loep genomen en gekeken naar de kleding van telkens twee vrouwen en twee mannen. Vervolgens zijn die zoals hieronder ingekleurd, om te kunnen uitrekenen welk percentage van het lichaam bedekt is.

Op basis van acht foto's per sport zijn deze figuren ingekleurd - NOS

Daarin viel ons dit in het bijzonder op: vrouwen sporten vaker bloter dan mannen. Bij 18 van de 43 sporten die we bekeken, kun je bij vrouwen meer van het lichaam zien dan bij mannen in dezelfde sport. Bijvoorbeeld bij tennis, zoals je in de graphic hieronder ziet. Bij die sport heeft een man de helft meer kleding aan dan een vrouw. Ook bij turnen is er een groot verschil (de tweede afbeelding in de carrousel). Bijna alle vrouwen dragen daar een hoog uitgesneden turnpakje en mannen een stuk meer kleding.

En er zijn meer sporten waar vrouwen bloter zijn dan mannen. Het grootste verschil op de Olympische Spelen zie je bij beachvolleybal. Bij de man is tijdens een wedstrijd drie keer zo veel huid bedekt als bij de vrouw, zoals je ziet in de derde afbeelding hierboven. Andersom is het ook zo Bij twaalf sporten op de Spelen dragen mannen juist minder kleding. Maar daarbij moet gezegd: de grootste verschillen daar zijn waterpolo, schoonspringen en zwemmen. Allemaal watersporten. En daar hebben vrouwen nou eenmaal meer te bedekken dan mannen. Er zijn ook een hoop sporten waarbij mannen ongeveer evenveel aanhebben als vrouwen. Het maakt bijvoorbeeld niet echt uit wie er op een racefiets zit, of wie er basketbalt of handbalt. Zowel mannen als vrouwen zijn in die sporten ongeveer evenveel bedekt. Als je alle outfits uit ons onderzoek over elkaar legt, krijg je het volgende eindresultaat:

Is het verschil tussen hoe bloot mannen en vrouwen sporten dan te verklaren? In de video bovenaan dit artikel spreken we met Inge Claringbould. Zij is hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en deed onderzoek naar de man-vrouwverhouding in sportbondbesturen. Volgens Claringbould bestaan die besturen grotendeels uit mannen. "Dat zijn degenen die bepalen wat de kledingvoorschriften zijn", zegt ze. "En dat zij bepalen wat de kledingnorm is en vrouwen zo geen zeggenschap hebben over hun lichaam, is seksisme. Het gaat niet zomaar over kleding, maar over het bloter maken van kleding en dus het erotiseren van het vrouwelijke lichaam."