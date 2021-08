Lavreysen nog op koers voor gouden hattrick, domper voor Büchli op keirin

Harrie Lavreysen kan na de eerste ronde van het olympisch keirintoernooi nog altijd dromen van zijn derde olympische titel. Hoewel hij er een herkansing voor nodig had, plaatste Lavreysen zich uiteindelijk overtuigend voor de kwartfinales op de keirin in het Velodrome van Izu.

Matthijs Büchli, winnaar van olympisch zilver in Rio, strandde in de eerste ronde na drie pogingen. Zijn eerste race moest over na een val, in zijn tweede rit maakte hij een sprintfout en in de laatste herkansing kwam hij tekort tegen olympisch kampioen Jason Kenny en de Duitser Stefan Bötticher.

Lavreysen wakker in herkansing

Lavreysen leek nog even wakker te moeten worden na zijn gouden race van vrijdag. Hij reed in zijn eerste race na de bloedstollende olympische sprintfinale van vrijdag lang in de achterhoede. Toen het tempo werd opgevoerd probeerde de Nederlandse wereldkampioen wel op te schuiven, maar hij raakte ingesloten en reed naar de vijfde plaats.

In de eerste ronde van het keirintoernooi plaatsen alleen de eerste twee sprinters zich direct voor de kwartfinales, de andere renners krijgen nog een herkansing.

Daar maakte de tweevoudig olympisch kampioen dankbaar gebruik van; bij zijn tweede poging pakte Lavreysen het beter aan. Hij ging vroeg aan en reed met overmacht naar de winst, waardoor hij zich kan opmaken voor de kwartfinales, die zondag vanaf 03.24 uur op het programma staan.

Derde kans voor Büchli

Voor Büchli, die ook al olympisch goud veroverde met de teamsprint, begon het keirintoernooi ongelukkig.

De eerste race van de voormalig wereldkampioen werd vlak voor de ontknoping afgeschoten omdat de Maleisiër Sahrom en de Kazach Ponomaryov onderuit gingen. Büchli reed wel door en sprintte naar de tweede plaats, maar kreeg daarna te horen dat de wedstrijd opnieuw moest.