Geen nieuwe verrassing Braspennincx in sprinttoernooi: 'Op waarde geklopt'

"Ik ben echt op waarde geklopt. Je weet wat voor type zij is, ze wordt beter naar mate de rondes vorderen. Ik heb geen fouten gemaakt, maar zij was gewoon sterker."

De Nederlandse sprintster baalde, maar was ook realistisch na de nederlaag tegen de sterke Duitse favoriet. Beide keren kwam Braspennincx niet in de buurt van de winst.

Braspennincx verloor in twee heats van Hinze, die ook op de keirin en teamsprint de regerend wereldkampioene is.

Shanne Braspennincx heeft in het olympisch sprinttoernooi niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen. De baanrenster, die donderdag verrassend de titel greep op de keirin, drong op de sprint door tot de kwartfinales, maar was daarin niet opgewassen tegen wereldkampioene Emma Hinze uit Duitsland.

"Ik baal nog wel, het had heel mooi kunnen zijn. In de halve finale was alles mogelijk. Dat het nu strandt is wel zuur", aldus Braspennincx.

Winst tegen Oekraïense

De Nederlandse sprintster had zich eerder op de dag geplaatst voor de kwartfinales door de Oekraïense Olena Starikova te verslaan.

De twee rensters ontliepen elkaar qua snelheid nauwelijks in de kwalificatie en dat was ook te zien in het directe duel. Braspennincx moest in de laatste meters nog aardig wat zeilen bijzetten, maar timede haar versnelling uiteindelijk perfect.

Bekijk hieronder de race tussen Shanne Braspennincx en Olena Starikova in de achtste finales.