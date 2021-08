Braspennincx verliest van wereldkampioene en is uitgeschakeld in sprinttoernooi

Hinze schakelt Braspennincx uit in kwartfinales sprinttoernooi - NOS

Het olympisch sprinttoernooi van Shanne Braspennincx zit erop. Op de wielerbaan in Izu moest de kersvers olympisch keirinkampioene in de kwartfinales haar meerdere erkennen in de regerend wereldkampioene op de sprint, Emma Hinze. Braspennincx verloor in twee heats van de Duitse Hinze, die ook op de keirin en teamsprint de regerend wereldkampioene is.

Winst tegen Oekraïense Braspennincx had zich eerder op de dag geplaatst voor de kwartfinales door de Oekraïense Olena Starikova te verslaan. De twee rensters ontliepen elkaar qua snelheid nauwelijks in de kwalificatie en dat was ook te zien in het directe duel. Braspennincx moest in de laatste meters nog aardig wat zeilen bijzetten, maar timede haar versnelling uiteindelijk perfect. Bekijk hieronder de race tussen Shanne Braspennincx en Olena Starikova in de achtste finales.

