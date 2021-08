Kan PSV nu wél de strijd aan met Ajax? 'Balans in selectie is vele malen beter'

Mario Götze en Eran Zahavi vieren feest - AFP

Negentien speelronden bleef PSV vorig seizoen in het spoor van Ajax. Of vijftien, als je heel streng bent. Daarna verdwenen de Amsterdammers uit zicht, met een gapend gat van zestien punten als eindresultaat. Dat moet dit seizoen beter. Met enkele gerichte aankopen moet in het tweede jaar onder trainer Roger Schmidt de kloof worden gedicht. De grote vraag: lukt dat ook, kan PSV dit jaar wél serieus de strijd aan met Ajax? NOS-commentator Arno Vermeulen denkt van wel. "Ze hebben gewoon een hartstikke goed elftal en er zijn in mijn ogen twee spelers ontzettend belangrijk: Marco van Ginkel en Mario Götze. Zij moeten wel fit blijven, omdat ze natuurlijk heel blessuregevoelig zijn."

Marco van Ginkel op de training van PSV - ANP

"Ik zeg altijd dat je een écht middenveld moet hebben om mee te doen in de top. Met Götze, Van Ginkel en Davy Pröpper heb je ineens veel voetballend vermogen. Ibrahim Sangaré voegt daar met zijn fysieke kracht ook wat aan toe." Meerwaarde "Götze, ja, hij is echt van de buitencategorie", vult ESPN-analist Arnold Bruggink aan. "Zeker op de plek waar hij nu staat, op '10'. Als hij inderdaad heel blijft, dan gaat Götze dit seizoen uitblinken met goals en assists. Met dank aan de wisselwerking met jongens als Eran Zahavi en Noni Madueke." Bruggink ziet eveneens de meerwaarde van Van Ginkel. "Met hem en ook André Ramalho heeft PSV ervaring in huis gehaald. Zij geven sturing aan het elftal. Ramalho zie je continu coachen van achteruit. Dat is zó belangrijk voor een elftal. De balans in de selectie is vele malen beter."

Die betere balans heeft ook te maken met het nieuwe systeem dat wordt gehanteerd. "Ik vond dat 4-2-2-2 altijd onbegrijpelijk. Met 4-2-3-1 staat het zó logisch", vindt Vermeulen. "Madueke op rechts, Cody Gakpo op links; beiden hebben snelheid, scorend vermogen en zijn fysiek sterk. Götze de ideale '10' en Zahavi een geweldige afmaker in de zestien. Die kunnen gezamenlijk heel veel doelpunten gaan maken. Van Ginkel zie ik ook wel vijftien goals maken." "Ze zijn wel Donyell Malen kwijt en Denzel Dumfries waarschijnlijk straks ook, maar dat zie ik niet als een heel groot probleem omdat ze nu 4-2-3-1 spelen. Die drie achter de spits zijn echt supergoed. Madueke heeft een geweldig voorseizoen. We zijn heel hard aan het roepen dat Mohamed Ihattaren zo'n groot talent is, maar kijk eens naar Madueke. Die voldoet veel meer aan het profiel van een talent." Hoger rendement Bruggink is ook lyrisch over de 19-jarige Engelsman. "Madueke, daar kun je niet meer omheen. Hij heeft echt een enorme stap gezet in zijn ontwikkeling. In plaats van dat hij langs de zijlijn staat te wachten tot hij een keer wordt aangespeeld, zie je hem nu terug sprinten, ballen veroveren en bepalende acties maken. Zijn rendement is hoger geworden."

Noni Madueke, uitblinker bij PSV - AFP