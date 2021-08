Advocaten New Yorkse gouverneur noemen onderzoek vooringenomen, vrouw doet aangifte

De advocaten van de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo noemen het onderzoek tegen hun cliënt naar seksueel wangedrag vooringenomen. Volgens Cuomo's advocaat Rita Glavin was er geen "open-minded" onderzoek.

Ook had ze in een videopersconferentie kritiek op hoe het onderzoek naar buiten is gebracht. Zo kregen Cuomo en zijn advocaten het onderzoek vooraf niet te zien en wisten ze niet wanneer het wereldkundig zou worden gemaakt, waardoor de politicus niet de kans kreeg zich te verdedigen, aldus Glavin.

Dinsdag concludeerde de procureur-generaal van New York na een onafhankelijk onderzoek dat Cuomo, die sinds 2011 gouverneur is van de staat, meerdere overheidsmedewerkers seksueel heeft geïntimideerd. Ook niet-overheidsmedewerkers zijn lastiggevallen. Zeker elf vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag.

Procureur-generaal Letitia James deed bijna vijf maanden onderzoek. Cuomo is sinds de publicatie van het onderzoek niet meer in het openbaar verschenen. In een video zei hij onschuldig te zijn en liet hij weten dat "de feiten heel anders zijn dan hoe ze nu worden gepresenteerd".

Aangifte

Inmiddels is er door een vrouw ook aangifte gedaan tegen Cuomo. De sheriff van de stad Albany bevestigde de aangifte. Tegenover de krant New York Post sloot hij niet uit dat Cuomo gearresteerd wordt als er voldoende bewijs is voor een misdaad.

Het is de eerste aangifte tegen Cuomo in de zaak. De vrouw, een oud-medewerker van Cuomo, beschrijft in de aangifte een voorval in november vorig jaar, waarbij Cuomo in de gouverneursresidentie haar borsten zou hebben betast.

Volgens advocaat Glavin is de aantijging vals, omdat uit e-mails van de vrouw zou blijken dat er niets vreemds is voorgevallen. Glavin: "Deze man is 63 jaar oud. Hij heeft veertig jaar doorgebracht in het openbare leven. Om dan ineens beschuldigd te worden van aanranding door een assistent die hij niet heel goed kende, is onvoldoende."

'Berg aan bewijs'

De woordvoerder van de procureur-generaal reageert tegenover persbureau AP verbolgen op de kritiek van Cuomo's advocaten op het onderzoek en de getuigenissen. De aantijgingen van de vrouwen worden ondersteund door een "berg aan bewijs", zegt hij. "Door dit onderzoek aan te vallen en het proces proberen te ondermijnen en te politiseren, wordt er voorbijgegaan aan de moed van deze vrouwen."

Kort na publicatie van het onderzoek riepen meerdere kopstukken uit Cuomo's Democratische partij hem op af te treden, onder wie president Biden, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en Senaatsleider Chuck Schumer.

Het parlement van New York, waarin Cuomo ook de steun kwijt is van zijn partijgenoten, onderzoekt ondertussen mogelijkheden om een afzettingsprocedure op te starten. Cuomo heeft tot volgende week vrijdag gekregen van advocaten van New York om zich te verweren tegen de aantijgingen.