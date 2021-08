Familiesprookjes op de golfbaan: Korda pakt olympische titel, Indiase Ashok vierde

Nelly Korda heeft de olympische golftitel in de wacht gesleept. De Amerikaanse nummer een van de wereld begon in Saitama als koploper, maar verspeelde op de slotdag - die vanwege hevige regenval nog even onderbroken werd - haar ruime marge op de achtervolgers.

De Japanse Mone Inami profiteerde het meest. Ze maakte op de eerste 17 holes vijf slagen goed op Korda en begon als medekoploper aan de laatste hole. Daar strandde de Japanse jacht op het goud echter in de bunker. Inami noteerde een bogey en zag de kans op olympisch goud vervliegen.

Korda had zodoende genoeg aan par voor de olympische titel. Het zilver ging naar Inami, die in een play-off de Nieuw-Zeelandse Lydia Ko aftroefde. Vijf jaar geleden veroverde Ko nog zilver in Rio.

De Nederlandse Anne van Dam (25 jaar) besloot een tegenvallend olympisch toernooi als 57ste.