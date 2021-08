Wekdienst Tokio: Lavreysen begint jacht op hattrick en Hassan loopt de 10

De vijftiende Nederlandse nacht van de Olympische Spelen was een relatief rustige nacht. Het begon al vroeg, met om 06.00 uur Japanse tijd de marathon bij de vrouwen.

De Keniaanse Peres Jepchirchir was in 2 uur, 20 minuten en 27 seconden de snelste. De Nederlandse Andrea Deelstra kwam 9 minuten en 45 seconden later als 44ste over de streep.

De waterpolosters verloren de strijd om plek 5. Of zoals Maud Megens die wedstrijd eerder noemde: een soort van mishandeling. Golfster Anne van Dam (25) sloot het olympisch golftoernooi in Saitama af op plaats 57. Ze begon zaterdag nog goed met twee birdies, maar daarna lukte er weinig meer. De Amerikaanse Nelly Korda veroverde het goud.

VS opnieuw olympisch kampioen

Een van de hoogtepunten van afgelopen nacht was de finale van het basketbal. Topfavoriet Verenigde Staten werd voor de zestiende keer olympisch kampioen door Frankrijk in de finale te verslaan (87-82). Het was na 2008, 2012 en 2016 de vierde gouden medaille op een rij.

De rest van de dag zal in het teken staan van de baanwielrenners en Sifan Hassan, die haar derde afstand gaat lopen. Maar Hassan is niet de enige Nederlandse op de 10.000 meter. Ook Susan Krumins komt in actie. De race is om 12.45 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. Ook bij RadiOlympia op NPO Radio 1 is een verslag te horen. Op de website en app is tevens een liveblog te vinden.