Superster Durant staat op in finale tegen Fransen en voltooit olympische trilogie

Kevin Durant schreeuwt het uit in de olympische basketbalfinale tegen Frankrijk. - AFP

De naam Dream Team is voorbehouden aan Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen en al die andere Amerikaanse basketbalsterren van de Olympische Spelen in Barcelona in 1992. De Amerikaanse ploeg in Tokio zal de naam Dream Team niet opgeplakt krijgen. Maar Kevin Durant verdiende wel zijn plekje in de olympische pantheon. In de basketbalfinale tegen Frankrijk nam Durant de Amerikaanse ploeg hoogstpersoonlijk bij de hand op weg naar de zestiende titel: 87-82. Durant, goed voor 29 punten, maakte het verschil tegen de Fransen en werd zo na Carmelo Anthony de tweede Amerikaan met drie olympische titels.

Gevaarlijke Fransen In Frankrijk, met Rudy Gobert (Utah Jazz), Nicolas Batum (LA Clippers) en Evan Fournier (Boston Celtics) als blikvangers, troffen de Amerikanen in de finale de enige ploeg die hun deze Spelen de baas waren. Dat was de eerste olympische nederlaag sinds de verloren halve finale in 2004 tegen Argentinië en pas de zesde olympische verliespartij in totaal. Je kent Gobert mogelijk als de eerste NBA-speler die positief werd getest op het coronavirus, nadat hij een dag eerder voor de grap alle microfoons van de aanwezige media bij een persconferentie had aangeraakt. Maar de 2,16 meter langer Gobert, center van Utah Jazz, is ook al drie jaar op rij de beste verdediger van de NBA. Samen met Evan Fournier (Boston Celtics) was hij de grote man bij de Fransen in de 83-76 zege op de Verenigde Staten in het openingsduel van deze Spelen.

Rudy Gobert probeert Kevin Durant van een score te houden in de olympische basketbalfinale. - AFP

Ook nu begonnen de Fransen beter aan het duel en sloegen in het eerste kwart al snel een gaatje van zes punten, maar aan de hand van Durant (12 punten) eindigde de VS het eerste kwart toch met een voorsprong: 22-18. Die marge bleef lang intact, maar in het vierde kwart maakte Frankrijk het toch nog spannend. Waar de Amerikaanse productie stokte, kropen de Fransen steeds dichterbij. Met nog tien seconden te spelen, verkleinde de Fransen de achterstand zelfs tot drie punten en dat maakte coaches Gregg Popovich (5 NBA-titels als coach) en Steve Kerr (5 NBA-titels als speler en 3 als coach) - knap nerveus. "We got game", hoorden we Durant in die fase zeggen. Uiteindelijk zorgde Durant zelf voor de beslissing met twee treffers vanaf de vrijeworplijn: 87-82.

Durant werd dit toernooi ook de meest productieve Amerikaanse basketballer op de Olympische Spelen. De teller van Durant staat nu op 435 punten in 22 olympische duels. Het oude record stond op naam van Carmelo Anthony, die op vier verschillende Olympische Spelen tot 336 punten kwam. Durant is nog wel ver verwijderd van het record van de Braziliaan Oscar Schmidt. De point guard kwam in vijf olympische deelnames (1980, 1984, 1988, 1992 en 1996) tot het duizelingwekkende aantal van 1.093 punten