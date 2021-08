'Belastingdienst loopt miljoenen mis door fraude in paardenhandel'

Er wordt in Nederland flink gefraudeerd bij de handel in spring- en dressuurpaarden. De Belastingdienst is daardoor tientallen miljoenen aan belasting misgelopen, meldt het AD.

Nederlanders domineren de internationale handel in succesvolle paarden en verdienen miljoenen aan Amerikaanse miljardairs en Arabische koningshuizen. Maar de branche, die zijn eigen wetten en regels kent, blijkt gevoelig voor criminaliteit, schrijft de krant. Miljoenendeals worden gesloten op basis van handjeklap, er wordt nauwelijks met contracten gewerkt en wie de eigenaar van een paard is, wordt nergens geregistreerd. Dat maakt de paardenhandel aantrekkelijk voor criminelen die geld willen witwassen.

Belastingparadijzen

Een grootschalig onderzoek van de Belastingdienst leverde tot 100 miljoen euro aan naheffingen en boetes op. De dienst bekeek zo'n 200 dossiers. Het gaat om handelaren, fokkers, ruiters, makelaars en andere hippische ondernemers. Ze maken soms gebruik van buitenlandse bankrekeningen en bedrijven in belastingparadijzen.

Ook de Financial Intelligence Unit, die onderzoek doet naar ongebruikelijke transacties, zegt dat veel verdachte transacties te maken hebben met de paardenbranche. Het AD noemt het voorbeeld van Javier S., een Spanjaard die in Valkenswaard een paardencomplex van 4 miljoen liet bouwen. Een paar jaar later werd S. veroordeeld voor het witwassen van miljoenen.