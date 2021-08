Mol en Sørum zorgen voor Noorse primeur met olympisch goud in beachvolleybal

De olympische titel in het beachvolleybal voor mannen is een prooi geworden voor het Noorse duo Anders Berntsen Mol en Christian Sørum. In de gedroomde finale was het als eerste geplaatste duo in twee sets te sterk voor de als tweede geplaatste Russen Oleg Stojanovskij en Vjatsjeslav Krasilnikov: 21-17, 21-18.

Mol/Sørum werd in 2018 Europees kampioen in Den Haag. Sindsdien regen de Noren de titels aaneen. Mol en Sørum grepen ook in 2019 en 2020 de Europese titel.

Alleen bij het laatste WK moesten de Noren genoegen nemen met het brons. Het goud bij dat WK in Hamburg ging naar Stojanovskij en Krasilnikov. Passend dus dat de olympische finale een clash werd tussen de regerend Europees en de regerend wereldkampioen.