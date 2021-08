'Mishandeling' waterpolosters compleet: zesde plaats na ruime nederlaag

Na de 13-6 zege op China op donderdag kwam Oranje er tegen Australië om de vijfde plaats niet aan te pas. Binnen vijf minuten keek de ploeg van bondscoach Arno Havenga al tegen een 4-0 achterstand aan. De stand na het eerste kwart was 5-1 en ook in het tweede (2-8) en derde kwart (4-11) was Nederland de mindere.

In de vierde periode veerde de ploeg zowaar even op en werd er nog wat van de gecombineerd. Simone van der Kraats scoorde drie keer, Vivian Sevenich twee keer en Maud Megens en Sabrina van der Sloor vonden één keer het net. Het was de tweede ontmoeting met Australië op de Spelen. In de groepsfase had Australië ook al gewonnen, met 15-12, nadat Nederland een voorsprong uit handen had gegeven.

De Spelen in Tokio waren voor de Nederlandse waterpolosters het eerste olympisch toernooi sinds de gouden medaille van Peking. Voor Londen en Rio de Janeiro had Nederland zich niet gekwalificeerd. In Sydney in 2000 werden de waterpolosters vierde en voor Athene in 2004 kwalificeerde Nederland zich niet.