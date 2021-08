'Ook al blijft het bij één gouden plak, wat Hassan doet is bijzonder'

"Drie keer goud gaat het niet meer worden, maar dat doet niets af aan de prestatie van Sifan Hassan. Die blijft bijzonder."

Inspanningsfysioloog Eugène Janssen volgt de verrichtingen van de Nederlandse atlete in Tokio met grote belangstelling. Haar missie voor drie keer goud noemt hij bewonderenswaardig. En hij achtte het doel ook zeker niet kansloos. "Haar innerlijke drive is sterk. Die komt voort uit het onderbewuste. Het onderbewustzijn zorgt ervoor dat je presteert."

Hassan gaat vanmiddag om 12.45 uur op jacht naar een derde olympische medaille. Twee keer goud is nog mogelijk na haar imposante zege op de 5.000 meter en het brons van vrijdag op de 1.500 meter. "Sifan heeft op een of andere manier iets in haar hoofd gezet dat ze wil en dan gaat ze het proberen. Haar wil is sterk en haar ambitie groot", zegt Janssen, die in het verleden bondscoach van de wegatletiek was in Nederland en met wielerploegen en wielrenners werkte.

Gefronste wenkbrauwen

De missie van Hassan wekte voor de Spelen gefronste wenkbrauwen op. Vrijwel onmogelijk, klonk er vaak. Janssen vindt dat onzin. "Onmogelijk betekent dat iets niet mogelijk is. Dat kun je in dit geval niet zeggen. Als het haar wel was gelukt, is de mening over een half jaar dat het gemakkelijk was. In Nederland geven we sporters te weinig de kans datgene na te streven wat ze willen. Het woord falen komt dan vaak om de hoek kijken als het niet goed gaat."