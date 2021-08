Opnieuw vakantiedrukte op Europese wegen verwacht

De ANWB verwacht vandaag veel verkeersdrukte op de Europese wegen. Miljoenen vakantiegangers reizen naar hun bestemming keren juist naar huis terug.

Naar verwachting ontstaan er files rond Parijs en op de A6/A7, de Route du Soleil. Ook bij de Mont Blanc-tunnel op de N205, op de grens met Italië, worden files verwacht. In Italië zelf is het op onder meer de A14 tussen Bologna en Rimini druk op de weg.

Duitsland

Ook in Duitsland wordt het naar verwachting druk, zowel in het noorden als in het zuiden. De Duitse reisorganisatie ADAC meldt dat er onder andere veel mensen op weg gaan naar Italië en Kroatië. Ook zijn er op honderdemn plekken wegwerkzaamheden die voor hinder zorgen. Vermoedelijke knelpunten zijn onder meer de A3 bij Passau aan de Oostenrijkse grens, en de A5 rond Karlsruhe.

Ook op de wegen in Oostenrijk kunnen automobilisten verkeersoverlast verwachten, onder meer op de A10/A11, tussen Salzburg, Villach en de Sloveense grens. In Zwitserland moet op de A2 voor de Gotthardtunnel rekening worden gehouden met files. Verder wordt het waarschijnlijk ook in Spanje druk, zowel noord- als zuidwaarts.

De ANWB adviseert reizigers die de grootste verkeersdrukte willen mijden om pas na 10.00 uur te vertrekken of op zondag te reizen.