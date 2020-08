Leider Hezbollah: 'Geen wapens opgeslagen in haven Beiroet'

De leider van de sjiitisch-islamitische partij en militante groepering Hezbollah, Hassan Nasrallah, ontkent dat zijn beweging verantwoordelijk is voor de explosie in de haven van Beiroet. In een toespraak zei hij ook dat Hezbollah het niet voor het zeggen heeft in de haven en dat ze er geen wapens hadden opgeslagen, zoals de afgelopen dagen is gesuggereerd.

Volgens Nasrallah gebruiken binnenlandse tegenstanders de verwoestende explosie om Hezbollah in een kwaad daglicht te stellen. Hij riep op om de ramp niet te politiseren en de rust te bewaren in het roerige Libanon. Ook prees hij de internationale solidariteit met het land en noemde dat een kans.

De Hezbollah-leider zei dat het jarenlang bewaren van ammoniumnitraat in de haven "deels een kwestie van verwaarlozing, corruptie en nepotisme is" en niet genegeerd mag worden. Toch sloot hij sabotage of een raketaanval op de haven niet uit als oorzaak van de enorme explosie van dinsdag, waarbij minstens 155 doden en 5000 gewonden vielen. De huizen van honderdduizenden mensen zijn ernstig beschadigd.

Onderzoek

De Amerikaanse president Donald Trump opperde ook dat de enorme explosie door een bom zou zijn veroorzaakt. De Libanese president Michel Aoun zei vrijdag dat hij eventuele opzet van buitenaf laat onderzoeken.

Nasrallah zei dat hij ermee kan leven als het publiek graag heeft dat het leger van Libanon de ramp onderzoekt. Over een internationaal onderzoek, waartoe de Franse president Macron en een aantal Libanese politici hebben opgeroepen, sprak hij niet.