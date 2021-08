Jepchirchir klopt wereldrecordhoudster Kosgei en wint slopende marathon

Peres Jepchirchir heeft in Sapporo de olympische marathon voor vrouwen op haar naam geschreven. De 27-jarige Keniaanse nam in de slotkilometers afstand van haar landgenote Brigid Kosgei, de wereldrecordhoudster, en won in 2.20.27. Het brons ging naar de Amerikaanse Molly Seidel.

De warmte en de hoge luchtvochtigheid maakten de race tot een slijtageslag, waarin velen ervoor kozen niet te snel van start te gaan. Andrea Deelstra werd 44ste en Jill Holterman eindigde op de 63ste plaats.

Vroege start in Sapporo

Vanwege de hitte werd de marathon niet in Tokio gehouden, maar in de stad van de Winterspelen van 1972, gelegen op het noordelijke eiland van Japan. Daar is het doorgaans koeler dan in de Japanse hoofdstad. Toch was het ook in Sapporo al warm bij de vroege start om 6.00 uur in de ochtend, zo'n 26 graden.

De ijszakjes ter verkoeling vonden onderweg gretig aftrek bij de atletes. De Japanse atlete Honami Maedi zocht als eerste de spotlights en werd in het Odori-park de eerste leider van de race. Na vier kilometer werd ze gegrepen, waarna een grote groep ontstond, die steeds verder uitdunde en halverwege uit tien loopsters bestond.

Tot die groep behoorden onder anderen vier loopsters die al een tijd onder de 2.18 achter hun naam hebben staan: de Israëlische Lonah Salpeter (2.17.45) en de drie Keniaanse deelneemsters Ruth Chepngetich (2.17.08), Peres Jepchirchir (2.17.16) en Brigid Kosgei (2.14.04),