Hassan draagt namens Nederland vlag bij sluitingsceremonie Spelen

De Nederlandse atlete Sifan Hassan ontvangt een gouden medaille voor haar winst op de 5000 meter - ANP

Sifan Hassan zal namens Nederland de vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie. Dat heeft NOC*NSF bekendgemaakt. Hassan is bij de Olympische Spelen in Tokio bezig aan een unieke prestatie. Ze doet mee aan drie onderdelen en dat heeft nog nooit iemand eerder gedaan. Hassan won al goud op de 5.000 meter en brons op de 1.500 meter. Zaterdag om 12.45 uur loopt ze ook nog de 10.000 meter. Ook daar behoort ze weer tot de favorieten.

"Ik vind het een eer dat Pieter mij vroeg", zegt Hassan op de site van TeamNL. "Ik heb een heel druk schema deze week en focus me op mijn prestaties. Maar ik kijk er wel echt naar uit om morgenavond met de vlag het stadion in te lopen. We hebben hier heel mooie prestaties geleverd en het is echt bijzonder om dan de vlag te mogen dragen namens alle sporters van TeamNL."

De sluitingsceremonie is zondag vanaf 13.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. Het commentaar komt van Jan Roelfs en Léon Haan. Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, is aanwezig in de studio van de NOS om terug te blikken op de Olympische Spelen in Tokio.