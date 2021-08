Emmen en Volendam openen seizoen in de eerste divisie met een gelijkspel

FC Emmen-spits Jeredy Hilterman - Orange Pictures

FC Emmen, dat na twee jaar eredivisie weer een stapje terug heeft moeten doen, is het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een gelijkspel bij Telstar. De ploeg van trainer Dick Lukkien kwam niet verder dan 1-1. De Drentenaren keken in Velsen al na vier minuten tegen een achterstand aan. De 34-jarige Glynor Plet, vorig seizoen al goed voor 19 competitietreffers, kroop bij een voorzet voor zijn tegenstander en haalde hard uit. Hij werd daarmee de maker van het eerste doelpunt in de eerste divisie van deze jaargang. De gelijkmaker volgde twintig minuten later na een inschattingsfout van Telstar-verdediger Jip Molenaar waardoor de snelle Jasin-Amin Assehnoun alsnog aan de bal kwam en Jeredy Hilterman kon scoren.

Telstar-doelman Trevor Doornbusch - Pro Shots

De van FC Utrecht overgekomen centrumspits had zijn nieuwe werkgever, die lange tijd amper kansen creëerde, halverwege de tweede helft op voorsprong kunnen zetten, maar hij stuitte op doelman Trevor Doornbusch. Hetzelfde gebeurde de Emmen-nieuweling in het restant van het duel nog twee keer. Ook remise Volendam Bij FC Volendam is Robert Mühren na zeven jaar op het oude nest teruggekeerd. De 32-jarige spits, die afgelopen seizoen met zijn 38 doelpunten een groot aandeel had in het kampioenschap en dus promotie van SC Cambuur naar de eredivisie, kwam op bezoek bij FC Eindhoven nauwelijks in het stuk voor. Dat deerde de mannen van Wim Jonk aanvankelijk niet. Alex Plat kopte na een klein kwartier tegen de lat, maar de Volendamse aanval liep door en eindigde met een treffer van Damon Mirani, die kort daarvoor bijna de bal in eigen doel had gewerkt.

Joey Sleegers benut de strafschop voor FC Eindhoven - Pro Shots

In de veertigste minuut schoot Daryl van Mieghem een vrije trap achter de 18-jarige Jort Borgmans, die de geblesseerd geraakte Nigel Bertrams was komen vervangen, en leidden de gasten verdiend met 2-0. In de extra tijd van de eerste helft kreeg Eindhoven echter na een onbesuisde actie van Calvin Twigt een strafschop, die Joey Sleegers koel benutte. In een tweede helft, waarin beide ploegen kansen kregen, bleek Sleegers opnieuw het beste tot het laatst te hebben bewaard. Hij was in de derde minuut van de extra tijd doortastender dan Kevin Visser en passeerde de van Internazionale gehuurde Filip Stankovic voor de tweede maal. Er volgde nog een Volendams slotoffensief, maar Borgmans redde knap op een hard schot van Josh Flint. Debuut Van Nistelrooij Oud-international Ruud van Nistelrooij debuteerde met Jong PSV als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Een mijlpaal die hij niet heeft kunnen bekronen met een overwinning. De ploeg van 45-jarige Brabander sloot de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht af met 1-1.

Debuterend hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij aan de zijlijn bij Jong PSV - Pro Shots