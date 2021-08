DSM kiest definitief voor Maastricht als hoofdkantoor, ziet af van subsidie

Voedings- en chemiebedrijf DSM heeft de knoop doorgehakt: het hoofdkantoor verhuist definitief van Heerlen naar Maastricht. DSM ziet verder af van de subsidie van 3,5 miljoen euro die het voor de verhuizing zou krijgen, staat in een persbericht.

Eerder deze week zei een van de topmensen van DSM tegen de NOS dat het bedrijf wellicht helemaal uit Limburg zou vertrekken als het geen subsidie zou krijgen. Diezelfde dag maakte DSM in de halfjaarcijfers een winst bekend van ruim 1 miljard euro. De gemeente Maastricht en de provincie Limburg hadden voor de verhuizing in eerste instantie elk 1,75 miljoen euro subsidie toegezegd. In de Provinciale Staten leidde die toezegging tot kritiek.

"Er is veel commotie ontstaan rondom deze berichtgeving, wat ik begrijp en betreur", zegt topman Dimitri de Vreeze. "Ik werk nu 30 jaar bij DSM en ben trots op DSM met zijn wortels in Limburg. Daarom was ik ook zo verheugd dat we konden aankondigen dat we het hoofdkantoor in Maastricht gaan bouwen en in de regio Zuid-Limburg blijven." Verder zegt De Vreeze: "We blijven bij dat besluit, maar hebben besloten om af te zien van de aangeboden subsidies."

Kosten verbouwing

DSM stelt dat er nooit sprake is geweest van een verhuisvergoeding. De verbouwing van de bestaande panden in Maastricht waar het kantoor moet komen, zou duurder hebben uitgepakt. "In dat stadium hebben de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg, die het net als wij belangrijk vinden dat DSM in Limburg blijft en dat een historisch pand duurzaam en energieneutraal wordt opgeknapt, aangeboden om mee te denken", schrijft het bedrijf.

Half juli werd bekend dat DSM na 120 jaar van Heerlen naar Maastricht verhuist. Het wil daar een leegstaande bioscoop en een aangrenzende monumentale oude ambachtsschool ombouwen tot modern hoofdkantoor.