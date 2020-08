'Wirecard leeggeplunderd voor faillissement'

Het Duitse Openbaar Ministerie vermoedt dat Wirecard is 'leeggeplunderd' voordat het betalingsbedrijf in juni faillissement aanvroeg. Dat meldt zakenkrant Financial Times, die documenten over de fraudezaak heeft ingezien. Er zou zo'n 850 miljoen euro naar schimmige partnerbedrijven zijn overgemaakt.

Het gaat onder meer om bedrijven in Dubai, Singapore en de Filipijnen. Het geld werd overgemaakt als lening. Officieel verwerkten de bedrijven creditcardbetalingen in landen waar Wirecard zelf geen licentie had.

Maar in juni zei Wirecard dat de eerdere omschrijvingen van die bedrijven niet klopten en dat onderzocht wordt in hoeverre ze daadwerkelijk diensten hebben geleverd aan Wirecard.

Een voormalige Wirecard-medewerker die aan het roer stond van het Filipijnse partnerbedrijf werd vorige maand dood verklaard in de Filipijnen. Maar de Filipijnse autoriteiten onderzoeken nog of hij wel echt is overleden.

'Gevlucht naar Wit-Rusland'

De samenwerking met de bedrijven werd gerund door chief operating officer Jan Marsalek van Wirecard, die voortvluchtig is. Volgens het internationale onderzoekscollectief Bellingcat is Marsalek naar Wit-Rusland gevlucht.

Op 18 juni werd Marsalek ontslagen. Hij zei toen dat hij naar de Filipijnen zou gaan om het verdwenen Wirecard-geld te zoeken. Een paar dagen later werd er een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, daarna was hij onvindbaar. Volgens Bellingcat is hij toen in een privéjet naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk gevlogen.

Wirecard was jarenlang de trots van de Duitse tech-industrie. Het bedrijf verwerkte online betalingsverkeer. In juni ging Wirecard failliet door een schuldenlast van 3,5 miljard euro. Een bedrag van 1,9 miljard euro dat Wirecard zei te bezitten, bleek onvindbaar.