Geweldsincidenten in Zeeland, politie zoekt zeker twee daders

In Zeeland zijn de afgelopen week zeker vier geweldsincidenten geweest die vermoedelijk met elkaar te maken hebben. De politie denkt dat er zeker twee daders zijn en mogelijk meer. Er is nog niemand aangehouden.

De zwaarste mishandeling gebeurde volgens de politie afgelopen nacht op een camping in Burgh-Haamstede. Twee mannen van 21 uit Breda werden daar in elkaar geslagen. Ze liepen botbreuken in het gezicht op en werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vorige week zaterdag werd een 19-jarige man uit Scharendijke plotseling geslagen bij een strandpaviljoen. Getuigen zagen in ieder geval één dader wegrennen. Dat incident werd pas gisteren bij de politie gemeld.

Eergisteren is bij hetzelfde strandpaviljoen ook iemand mishandeld. Het slachtoffer was een 19-jarige man uit Renesse. Hij werd door zes jongens in elkaar geschopt, zegt de politie en raakte gewond aan zijn hoofd.

Duitser beroofd

In Renesse werd eergisterochtend een 17-jarige Duitser van zijn fiets beroofd. Twee jongens bedreigden en duwden hem. Toen het slachtoffer dacht dat zijn aanvallers een mes pakten, rende hij weg.

De politie vermoedt dat deze twee jongens bij alle incidenten betrokken zijn geweest. Waarop dat vermoeden is gebaseerd, zegt de politie niet. Getuigen en mogelijke andere slachtoffers worden opgeroepen zich te melden.