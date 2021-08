Bosbranden Griekenland en Italië eisen drie levens

De grote bosbrand ten noorden van Athene heeft het leven gekost aan een man. Hij kreeg een omgevallen elektriciteitsmast op zijn hoofd. In Griekenland woeden momenteel 56 bosbranden. Tientallen dorpen op het vasteland en op het eiland Evia zijn ontruimd.

Door een draaiende wind veranderden de branden vandaag een aantal keer van richting, waardoor gebieden die eerder aan de vlammenzee ontsnapt leken alsnog in gevaar kwamen. Dat gebeurde ook in Limni op het eiland Evia. Vanmiddag werden de inwoners van het dorp alsnog geëvacueerd met een ferry.

Vast op het strand

Eerder vandaag had de kustwacht al 668 mensen van stranden in het noordoosten van Evia gehaald. Zij konden alleen nog over zee wegkomen nadat door de vlammen alle andere ontsnappingswegen waren afgesneden. Ook werden door de kustwacht tien mensen gered die op een strand in het zuiden van het schiereiland Peloponnesos vast waren komen te zitten.

Het is al ruim een week zeer heet in Griekenland, net als in een aantal andere Zuid-Europese landen. Als gevolg van de warmte en droogte kampen ook Turkije, Italië en Albanië met natuurbranden.

Olijfboomgaard

In de Italiaanse regio Calabrië kwamen twee mensen om het leven door een bosbrand. De brandweer vond de lichamen van een vrouw van 53 en haar 34 jaar oude neef. Ze kwamen om toen ze probeerden te voorkomen dat het vuur hun olijfgaard bereikte.

In Turkije zijn vandaag nog acht plaatsen geëvacueerd in de provincie Mugla. Een door de wind aangewakkerde brand bedreigt een elektriciteitscentrale in het gebied. Zeker 36.000 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Graafmachines hebben brandgangen gemaakt om de vlammen die de Yenikoy-centrale bedreigen tegen te houden. Het is de tweede elektriciteitscentrale in de regio die door een brand wordt bedreigd.

Buitenlandse hulp

De bosbranden in de buurt van het toeristenoord Marmaris zijn sinds gistermiddag grotendeels onder controle en sinds vanmiddag zijn ook de twee belangrijkste branden in de naburige provincie Antalya onder controle. In de afgelopen tien dagen zijn in Turkije acht mensen door de branden om het leven gekomen.

Enkele EU-lidstaten zijn de door bosbranden geteisterde gebieden te hulp geschoten. De hulp wordt in Brussel gecoördineerd en deels gefinancierd uit een Europees noodhulpprogramma. Nederland stuurt deze week blusvliegtuigen naar Albanië. De VS stuurt een luchtverkenningsvliegtuig naar Griekenland om te helpen bij het bestrijden van de branden.