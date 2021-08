Bestuurder scootmobiel rijdt perron af en wordt op het nippertje gered

Op het treinstation in Echt is een bestuurder van een scootmobiel van het perron afgereden en op het spoor terechtgekomen, vlak voor er een trein arriveerde. Een aantal omstanders zag het gebeuren en greep net op tijd in. De bestuurder werd van de rails getrokken en in veiligheid gebracht. Het elektrische wagentje werd door de trein overreden.

"Hoe het met de bestuurder is en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren weten we op dit moment nog niet, maar het was natuurlijk wel erg fijn dat omstanders zo adequaat hebben ingegrepen", zegt een politiewoordvoerder tegen de NOS.

Het ongeluk gebeurde iets voor18.00 uur. Het treinverkeer tussen Sittard en Roermond werd enkele uren stilgelegd.