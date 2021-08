Eerste homostel krijgt baby via eiceldonatie bij draagmoeder: 'Grote mijlpaal'

Voor de eerste keer in Nederland heeft een homostel een baby via een draagmoeder met eiceldonatie gekregen. Vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen, waar het draagmoedertraject is gerealiseerd, noemt de geboorte een grote mijlpaal. "Voor alle wensouders die zo lang hebben moeten wachten om een kind te kunnen krijgen", is te lezen in een persbericht van de kliniek.

Roy en Corné zijn de vaders van de baby. "Op 5 augustus om 13.48 uur zijn wij de supertrotse papa's geworden van onze zoon Kaj. Met Kaj, onze draagmoeder Michelle en haar vriend gaat het goed. Wij zitten zelf even lekker op onze 'blauwe wolk' te genieten van onze knapperd."

Bij dit draagmoederschap, dat ook wel 'hoogtechnologisch draagmoederschap' wordt genoemd, wordt een ivf-behandeling uitgevoerd, waarbij eicellen van de moeder of een eiceldonor in het laboratorium bevrucht worden met spermacellen. Eerder was dit alleen mogelijk met eigen eicellen en sperma van de 'wensouders', maar nu is het ook mogelijk om een zwangerschap bij een draagmoeder tot stand te brengen met maar 50 procent genetisch materiaal.

De draagmoeder van de baby is dus niet de enige vrouw die bij het traject betrokken was: zij is zwanger geraakt via eiceldonatie. Daar heeft ze voor gekozen zodat het kindje niet haar genen heeft, en er minder binding met de baby zou ontstaan, zeggen de vaders tegen EditieNL.