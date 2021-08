'42 doden na gekapseisde boot voor kust Westelijke Sahara'

Voor het leven van zeker 42 migranten, onder wie zeker dertig vrouwen en acht kinderen, wordt gevreesd nadat een boot is gekapseisd voor de kust van de Westelijke Sahara. De boot was niet lang daarvoor vertrokken in onrustig vaarwater vanuit de kuststad Dakhla, zegt een Spaanse migrantenrechtenactivist tegen persbureau AP.

Op Twitter zegt de activist van Walking Borders dat ze een van de tien overlevenden heeft gesproken. Die zei dat ze onderweg waren naar de Canarische Eilanden. Die groep van tien zou twee kinderen zijn verloren. Ze gaat ervan uit dat de 42 migranten zijn omgekomen.

De Marokkaanse overheid, die een groot deel van de Westelijk Sahara bestuurt, kon het nieuws nog niet bevestigen, schrijft het persbureau. Lokale media meldden wel dat er twaalf lichamen zijn aangespoeld voor de kust van Dakhla en dat vissers tien opvarenden hadden gered.

Verdrinkingen komen daar vaak voor

Zo'n vijfhonderd kilometer noordelijker, in de buurt van de havenstad Laayoune, heeft de Marokkaanse marine dertig migranten uit zee gered, schrijft het Marokkaanse persbureau MAP. Marineschepen zoeken daar in de buurt nog naar tientallen mensen. Spaanse reddingswerkers zeggen dat ze 63 mensen voor de kust van de Canarische Eilanden hebben gered.

Dat migranten verdrinken in dat stuk van de Atlantische Oceaan is niet uitzonderlijk. Dat er nu mogelijk zoveel vrouwen en kinderen zijn omgekomen, is dat wel.

Volgens het migratiebureau van de Verenigde Naties zijn er in het eerste halfjaar van 2021 zeker 250 migranten verdronken op weg naar de Spaanse eilanden. Volgens Walking Borders gaat het echter om bijna 2000 migranten.