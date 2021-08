Ook Sluis wil vakantieverhuur woningen inperken, 'balans raakt zoek'

Woningen die worden verhuurd aan meer dan acht personen, waardoor omwonenden hun auto niet meer kwijt kunnen. Feestjes die tot diep in de nacht doorgaan terwijl je de volgende dag moet werken. Of je eigen tuinmeubilair dat opeens in de tuin naast je staat.

Inwoners van kustgemeenten ervaren vaker overlast door toeristische verhuur van woningen. Volgens bewoners komt de leefbaarheid soms in het gedrang. Ook wordt het voor starters steeds moeilijker om een woning in hun eigen gemeente te kopen. Beleggers kopen huizen op voor prijzen waar niet mee valt te concurreren, om ze daarna te verhuren.

Gemeenten nemen daarom maatregelen om de verhuur te beperken. In Bergen mogen sinds april woningen maximaal drie maanden per jaar worden verhuurd. "We willen woningen die als bestemming 'wonen' hebben die ook echt laten behouden. Iedereen die aan toeristen wil verhuren moet zich melden via een registratienummer", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Ook in de gemeente Schagen kregen ze regelmatig meldingen van omwonenden en zijn ze dit jaar begonnen met controles en wordt gekeken of woningen niet illegaal worden verhuurd. Een boete hiervoor kan oplopen tot maximaal 50.000 euro.

Ook limiet in Zeeuws-Vlaanderen?

De gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, met plaatsen als Cadzand, Nieuwvliet, Oostburg en Sluis, wil nu ook de verhuur aan toeristen aan banden leggen. Van de 3600 tweede woningen worden er zo'n 300 recreatief verhuurd, aldus de gemeente.

Volgens Wigbert Steenbeek van de dorpsraad Cadzand is dat een schatting en ligt het werkelijke aantal veel hoger. Er ligt nu een voorstel om de verhuur maximaal zestig dagen toe te staan, maar de gemeenteraad van Sluis wil 120 dagen.

Dat recreatiewoningen populair zijn, blijkt uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Vorig jaar werden er ruim 7300 van dit soort woningen verkocht, een stijging van 70 procent ten opzichte van 2019. De vereniging noemt de lage rente een van de grootste aanjagers van deze trend.