Amsterdam-turntrainer Kooistra doet stap opzij: 'Uit piëteit en collegialiteit'

Turntrainer Kooistra doet in belang turnsport vrijwillig stap opzij - NOS

Turntrainer Wolther Kooistra heeft besloten met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden bij zijn club TURNZ Amsterdam Gymnastics voorlopig neer te leggen. Hiermee komt hij tegemoet aan het verzoek van turnbond KNGU aan trainers die betrokken zijn bij Team.NL om hangende het onafhankelijke onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport voorlopig uit eigen beweging terug te treden. Kooistra zet de stap om ruim baan te maken voor structurele veranderingen in de Nederlandse turnwereld. Hij is in Amsterdam de trainer van Sanna Veerman, die deel uitmaakt van Team.NL. "Dit is mijn antwoord op het verzoek van de bond, denkend aan het grotere geheel: uit piëteit met de slachtoffers, dat er geen ruis is in het onderzoek dat is aangekondigd, omdat onze sport aangeschoten wild is, uit collegialiteit. Er zijn nu collega's van Team.NL niet meer werkzaam en daar sluit ik me bij aan", legt Kooistra zijn stap uit.

Turntrainer Wolther Kooistra met zijn pupil Noël van Klaveren bij de EK in 2015 - ANP

Anderhalve week geleden maakte turnbond KNGU bekend het topsportprogramma rond de Nederlandse turnsters (Team.NL) per direct stop te zetten wegens meerdere aantijgingen door (oud)turnsters aan het adres van diverse coaches omtrent grensoverschrijdend gedrag. De KNGU zette bondscoach Gerben Wiersma (vrouwen) en bondstrainer Vincent Wevers op non-actief. Vier andere trainers, die hun werkzaamheden voor een club verrichten maar ook turnsters uit Team.NL begeleiden, kregen het verzoek van de bond vrijwillig een stap opzij te doen. Ze zijn geen verdachten, volgens de bond. Het verzoek werd neergelegd in het belang van het onafhankelijke onderzoek dat de KNGU inmiddels laat uitvoeren naar alle misstanden in de Nederlandse turnwereld. Naast Kooistra gaat het daarbij om Frank Louter (TON Almelo), Patrick Kiens (PAX) en Nico Zijp (Topturnen Zuid).

Turnbond heeft deze coaches gevraagd voorlopig stap opzij te doen - NOS

Vrijdag sprak de KNGU met vertegenwoordigers van de vier betrokken clubs. De bond deed nogmaals het verzoek aan de clubs hun trainers te overtuigen om terug te treden. "We zitten met elkaar momenteel in een spagaat. Wij als KNGU hebben de andere partijen nodig om zaken te kunnen veranderen", geeft technisch directeur Mark Meijer de reden van het gesprek in Utrecht aan. Kooistra is de eerste die aan dat verzoek gevolg geeft. "Ik heb er lang over nagedacht. In eerste instantie wilde ik het niet doen, dacht ik dat ik onmisbaar was. We hebben echter een goede oplossing binnen onze club voor Sanna Veerman. Zij wordt nu getraind door Claudia Werkhoven en nog een paar toptrainers."

Mark Meijer, td van KNGU: 'Oplossing voor turnsters had er gisteren moeten zijn' - NOS