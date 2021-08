De olympische nacht: voor deze Nederlanders blijf je wakker

Jill Holterman - NOS

Na een zeer succesvolle vrijdag met twee keer goud, één keer zilver en twee keer brons gaat het Nederlandse team op dag vijftien op jacht naar het medaillerecord van Sydney. Marathonloopsters Andrea Deelstra en Jill Holterman openen het bal al om 23.00 uur vanavond, vanaf 23.45 uur zijn we er live bij. Vanwege de hitte in Tokio is de wedstrijd met een uur vervroegd. Voor diegenen die de marathon willen volgen is het dus meer een kwestie van opblijven dan van de wekker zetten.

Na de marathon zijn er nog samenvattingen te zien van de olympische wedstrijden op vrijdag. Daarna gaan we er even tussenuit en zijn we op tv en via de livestream om 07.00 uur weer terug met de Olympische Spelen. Daarin onder andere aandacht voor beachvolleybal (finale mannen), basketbal (finale mannen) en waterpolo (strijd om de 5e vijfde plaats met Nederland). Tussendoor zullen we ook schakelen naar het bokstoernooi. Vanaf 08.30 uur is het baanwielrennen weer te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

In de ochtend veel aandacht voor de zeer succesvolle baanwielrenploeg. Shanne Braspennincx bijt het spits af. De gouden medaillewinnares op de keirin wil dat kunstje graag herhalen op de sprint. Om 8.30 uur begint ze aan de achtste finales. Even later gaat Harrie Lavreysen op jacht naar zijn derde gouden medaille in Tokio. Hij gaat zich proberen te kwalificeren voor de finale van de keirin en hoopt zichzelf te kunnen omdopen tot 'Harrie Hattrick'. Ook Matthijs Büchli komt in actie op dit onderdeel.

Programma 7 augustus - NOS

Waar er voor Lavreysen en Büchli alleen nog kwalificatiewedstrijden op het programma staan, gaan Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik strijden om de medailles op het onderdeel madison. Het duo begint om 9.50 uur aan hun jacht naar eremetaal. Opnieuw goud Hassan? In de middag is het tijd voor atletiek. Sifan Hassan en Susan Krumins beginnen om 12.35 uur aan de 10.000 meter. Is het voor Hassan na goud op de 5.000 meter en brons op de 1.500 meter toch weer goud op de 10.000? Voor de Nederlandse mannenploeg op de 4x100 meter was het behalen van de finale met een Nederlands record al een prestatie op zich. Om 14.30 uur hopen ze opnieuw te stunten in de strijd om de medailles. Tony van Diepen is in ieder geval hoopvol. "In de finale kunnen we er nog een schepje bovenop doen, denk ik. We gaan voor een medaille."