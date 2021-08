Zij willen geen vaccin en vrezen nu een tweedeling: 'In beste geval noemen ze je aso'

Onder de groep die zich nog niet heeft laten vaccineren groeit nu de angst voor een tweedeling in de samenleving. Dat wordt nagedacht over een onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen bleek vandaag nog : drie reisorganisaties verkopen alleen nog reizen aan mensen die zich hebben laten inenten, zo werd bekend.

Luit, Jonas, Marjon en Tahlia willen geen van allen met hun echte naam in dit artikel. Hun volledige naam is wel bij de redactie bekend.

Ik denk dat ik goede argumenten heb, maar wil toch mijn echte naam niet in dit artikel. De discussie verhardt, sommige collega's en kennissen zouden me het liefst ontlopen en wie weet in de toekomst wel niet meer op kantoor willen zien. Gevaccineerden worden steeds feller richting mensen die niet vaccineren. In het beste geval noemen ze je aso, dom of wappie, maar uiteindelijk ben je misschien niet meer welkom op je vereniging, kantoor of in de trein."

In Nederland is een vaccinatieplicht niet aan de orde, verzekerde minister De Jonge eerder. "Vaccineren is echt je eigen keuze."

Ik vind het kul dat ik het voor een ander zou moeten doen. Je draagt primair de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid. Iedereen is daarin absoluut soeverein. Ik vind er niks van als iemand wel vaccineert tegen corona, dat staat iedereen vrij. Maar iemand die niet vaccineert is nu opeens een 'wappie' terwijl ik mezelf daar totaal niet in herken. Ik bespeur een sterke polarisatie tussen wel en niet-gevaccineerden en dat vind ik heel zorgelijk."

Ik ben verder geen antivaxxer, ik heb alle vaccins in mijn kindertijd gekregen en ook voor verre reizen in het verleden prikken genomen. Wat het nemen van een coronavaccin niet aantrekkelijker maakt voor mij, is de grote onduidelijkheid over het effect van de vaccins en het feit dat je na vaccinatie nog steeds vatbaar bent voor corona. Je zou kunnen zeggen dat ik liever vertrouw op mijn eigen afweersysteem.

Luit (44, consultant):

"Ik heb er vertrouwen in dat coronavaccins veilig zijn, maar ik zie geen reden om mezelf tegen corona te laten vaccineren. De vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben mijn kinderen en ik allemaal in ons lijf zitten, want die beschermen tegen gevaarlijke ziektes. Maar de kans is heel klein dat corona voor mij gevaarlijk is. Ik ben gezond, 44 en slank. Ik kan erg veel pech krijgen en toch ernstige gevolgen ervaren van corona, maar ik stap ook elke dag in de auto ondanks het minimale risico dat ik in de sloot rijd en verdrink.

Ik denk niet dat ik door niet te vaccineren 'de enige uitweg uit de crisis' - zoals Hugo de Jonge het noemt - traineer. Ik denk dat het vaccineren van kwetsbaren de uitweg is. Doordat risicogroepen beschermd zijn middels een prik, zijn de ziekenhuizen nu niet vol. Vaccins werken: ze beschermen mensen die anders misschien in het ziekenhuis zouden belanden.

Toen de Franse president Macron onlangs strenge regels aankondigde waardoor alleen een vaccinatie of test toegang geeft tot openbare ruimtes, besloot ik om dan toch maar - voor mijn vakantie naar Frankrijk - die prik te halen. Maar toen ze in de vaccinatiestraat vroegen of ik vrijwillig kwam, voelde het niet goed om daar 'ja' op te antwoorden. Laat maar, dacht ik. Ik ga niet zeggen dat ik hier vrijwillig ben, want ik word gedwongen doordat ik alleen nog maar met vaccinatie een terrasje in Frankrijk mag pakken.

We hebben in Nederland altijd gezegd dat we geen gescheiden samenleving willen waarin ongevaccineerden geweerd worden van bepaalde plekken, en dat we geen indirecte vaccinatiedwang willen. Maar nu zie je het in andere landen gebeuren en is het een reëel gevaar dat het hier ook zover komt. Er zijn wel meer absurde gedachten inmiddels werkelijkheid geworden."