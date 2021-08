Verdachte aangehouden in verband met branden in Harlingen

De politie heeft een 25-jarige man uit Leeuwarden aangehouden die wordt verdacht van brandstichting in Harlingen. Tussen januari 2019 en februari 2021 woedden er meer dan 60 branden in de Friese havenstad.

Volgens de politie was er bij 22 van die branden "duidelijk sprake van brandstichting". Het is niet duidelijk bij welke branden de man mogelijk betrokken was. De politie kwam hem op het spoor door technisch en forensisch onderzoek en door buurtonderzoek. Ook is er gezocht naar DNA-sporen en heeft de politie camerabeelden gedeeld met het publiek. Dat leidde tot verschillende tips.

Er vielen geen gewonden, maar de branden hadden wel veel impact op de inwoners van Harlingen, zegt Omrop Fryslân. "Er is veel emotionele en materiële schade. Mensen zijn bang geweest", zegt de politie.