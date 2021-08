Canada na penalty's olympisch kampioen voetbal

De Canadese voetbalsters hebben op de Spelen in Tokio voor de eerste keer het goud gepakt. De tweevoudig winnaar van brons nam na een 1-1 gelijkspel tegen Zweden de penalty's beter.

Zweden, vijf jaar geleden ook goed voor zilver, kwam in de eerste helft op 1-0: Amanda Ilestedt torende boven iedereen uit en kopte op de paal, waarna Stina Blackstenius de bal in het doel werkte. Het was Blackstenius' vijfde goal van het toernooi.

Dankzij de VAR kreeg Canada na rust een strafschop, die Jessie Fleming benutte. Zweden zette nog aan, maar goals vielen niet meer, tot de penaltyserie. Daarin misten liefst drie Canadezen en vier Zweden.

Bij Canada heeft Christine Sinclair, die 187 interlandgoals op haar naam heeft, nu ook eindelijk olympisch goud te pakken, na twee keer eerder brons te hebben veroverd. Haar teamgenoot Quinn is nu de eerste non-binaire atleet met een olympische medaille.

Met tien treffers werd Vivianne Miedema topscorer van het toernooi.