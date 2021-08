Oranje-springruiters kwalificeren zich nipt voor finale landenwedstrijd

De Nederlandse springruiters hebben zich op de Olympische Spelen moeizaam geplaatst voor de eindstrijd van het springen voor teams.

Op het technische parcours, dat door slechts vijf ruiters foutloos werd afgelegd, eindigde oranje als negende. Willem Greve startte op Zypria S. matig met dertien strafpunten. Nederland bezette daardoor na de eerste ronde de vijftiende plek.

Marc Houtzager kwam met Dante als tweede Nederlander in de ring. Hij was gedurende een groot deel van de ronde foutloos, maar bij de voorlaatste hindernis werd er toch een balk afgegooid. Bovendien overschreed hij de tijdslimiet van 82 seconden, waardoor het ploegtotaal op 18 strafpunten kwam te staan.

Van Vleuten beperkt schade

Maikel van Vleuten, eerder deze week goed voor brons in het individuele toernooi, beperkte de schade door slechts zeven strafpunten te noteren met Beauville Z. De 33-jarige Brabander gooide er twee balken af, maar kwam de laatste hindernis foutloos over waardoor Nederland zich met 26 strafpunten als negende plaatste voor de finale.

Bondscoach Rob Ehrens vervangt zaterdag in de finale (12.00 uur Nederlandse tijd) Greve door Harrie Smolders. "Dat is een gok", bekende hij. "Maar we blijven strijden." Alle deelnemers beginnen dan overigens weer met een schone lei.