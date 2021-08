De Goede in tranen na hockeygoud: 'Druk was zo hoog, zo trots op die meiden'

De Goede zal zelf nog wel even terugdenken aan vier maanden geleden, toen een polsbreuk haar sportzomer leek te verpesten. En zij was niet de enige die te maken kreeg met tegenslag. Door blessures bij Lidewij Welten, Ireen van den Assem, Xan de Waard en Marijn Veen leek de ene na de andere dragende kracht af te vallen.

"De druk was zo hoog", zegt de aanvoerster van Oranje. "Ik ben zo trots op al die meiden, het is echt superknap."

"We blijven het gewoon goed doen als team en we vallen niet uit elkaar", prijst De Goede de sterke teamgeest. "Het allermoeilijkste is om nummer een te blijven. En we krijgen dat gewoon voor elkaar. Dat is superbijzonder."

Voor bondscoach Alyson Annan was de olympische titel ook het enige wat er nog aan ontbrak. Als coach dan, want als speelster won ze twee keer goud met de Australische hockeysters.

In 2016 ging het in de finale mis tegen Groot-Brittannië, al spreekt De Goede van een gewonnen zilveren medaille destijds.

"Hij is binnen", glundert Annan vijf jaar later. "De afgelopen anderhalf jaar zijn echt heel zwaar geweest, in alles wat we hebben moeten ervaren. Maar wat een waanzinnige speelsters en wat een waanzinnig team. Dit is zo'n mooie groep om mee samen te werken."

Acht duels, acht zeges

En laat er vooral geen duidelijkheid over bestaan of ze dit succes verdiend hebben. Annan: "Ze hebben elke wedstrijd gewoon goed gehockeyd."

Of zoals topscorer Frédérique Matla verwoordt, nadat alle acht de wedstrijden mede door haar negen treffers werden gewonnen: "Dit is er eentje die we nooit meer gaan vergeten."