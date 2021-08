Diskwalificatie estafettevrouwen in finale 4x100 meter, goud naar Jamaica

Visser trok na de race onmiddellijk het boetekleed aan. "Natuurlijk wil je er in een olympische finale iets moois van maken. Dan moet je scherp overnemen. Stap 1 van de estafette is echter dan het stokje rond krijgt. En als dat al niet lukt..."

Een verkeerde eerste overname van het stokje resulteerde in een diskwalificatie. In de series ging de overname tussen Nadine Visser en Dafne Schippers ook niet goed, maar toen kwamen ze ermee weg.

Nadine Visser, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney zijn in Tokio al na 100 meter gestrand in de olympische finale van de 4x100 meter.

Nederland had na de moeizame overname in de series de overnames uitgebreid geanalyseerd. Het liet onverlet dat Schippers er niet in slaagde het stokje over te nemen.

"Ik heb geen idee waar het mis ging", zei Schippers. "Ik zal straks echt de beelden moeten terugkijken om te zien wat er fout was. Voor de race was ik enorm gefocust, echt ready. Het is zuur dat het dan zo afloopt."

Nederland had zich in een tijd van 42,81 als zevende geplaatst voor de eindstrijd. Het was de elfde maal sinds de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam dat Nederland vertegenwoordigd was in de finale van de 4x100 meter.

Slechts één keer reikte het nationale kwartet tot het erepodium. In 1948 won Nederland in Londen onder aanvoering van de ontketende Fanny Blankers-Koen het goud. Vijf jaar geleden, in Rio de Janeiro, eindigde het Oranje-viertal als negende.

Illustratief

De mislukte overname was illustratief voor het verloop van Schippers' derde Olympische Spelen. De 29-jarige atlete sloot een teleurstellend verlopen toernooi in mineur af. Een hardnekkige rugblessure was er debet aan dat ze zich op voorhand moest afmelden voor de 100 meter, het koninginnennummer van de atletiek.

Alleen door zich te sparen kon ze uitkomen op de dubbele afstand. Op die 200 meter, het nummer waarop ze tijdens Rio 2016 het zilver veroverde, sneuvelde ze in de halve finale met een tijd van 23,03.