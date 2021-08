Hassan pakt brons op 1.500 meter en heeft daar vrede mee: 'Heb elke dag stress'

Hassan moet het op de 1.500 meter doen met brons - NOS

Sifan Hassan heeft haar tweede olympische medaille in Tokio veroverd. De olympisch kampioene op de 5.000 meter liep op de 1.500 meter naar brons achter de Keniaanse titelverdedigster Faith Kipyegon en de Britse Laura Muir. Hassan, wereldkampioene op de 1.500 meter, had ingezet op goud. Ze wilde in Tokio historie schrijven met drie titels. De Nederlandse atlete krijgt zaterdag nog een kans op een tweede gouden medaille. Dan strijdt de geboren Ethiopische op de 10.000 meter om de olympische titel.

Kipyegon was dolblij met haar titelprolongatie. Met Hassan is ze de beste op de afstand. De Keniaanse werd in het verleden getraind door de Nederlander Bram Som, in 2006 Europees kampioen op de 800 meter. Onder zijn leiding veroverde ze de olympische titel in Rio de Janeiro (2016). Een jaar later was ze bij de wereldkampioenschappen in Londen ook de beste. Daar finishte Hassan als vijfde. De Nederlandse sloeg terug bij de WK in Doha, twee jaar geleden, met twee wereldtitels. Kaarten op tafel Som was vrijdag niet verbaasd dat Kipyegon Hassan in de olympische finale de baas was. "Als je alle kaarten op tafel legt, is Faith iets beter op de 1.500 meter dan Sifan. Faith is op de laatste 600, 800 meter wat sneller. Om een kans op goud te maken, moest Hassan de wedstrijd hard maken. Niet wachten tot de laatste 400 meter." Hassan probeerde dat, nam de leiding en vocht voor wat ze waard was, maar tegen de snelheid van Kipyegon kon ze in de slotronde niet op. Kipyegon liep haar voorbij en ook de Britse Laura Muir slaagde erin de vermoeide Hassan te passeren en zilver veilig te stellen.

Hassan bleef positief na haar nederlaag. Ze had een strijdplan. "Ik heb geprobeerd deze race hard te maken, maar dat lukte niet omdat er wind was. Vergeet niet dat ik dit toernooi al heel veel kilometers in de benen heb. Vooral die inspanning na mijn val heeft er enorm ingehakt. Sinds dat moment ben ik supermoe." Stress De eerdere races in Tokio hebben hun sporen dus nagelaten bij Hassan. "Ik ben blij met hoe het gaat en met brons, maar ik heb elke dag stress. Er rest me niets anders dan me te focussen op zaterdag. Het kan gebeuren dat ik hier als derde finish." "Kipyegon heeft al haar titels gehaald door tactisch heel goed te lopen. Het is makkelijker om op iemand te jagen dan om iemand van je af te houden", analyseerde Som de race. "Faith deed tot de laatste ronde geen enkel kopwerk. Zo gaat ze te werk. Ze heeft voldoende inhoud voor een hele snelle laatste 400 meter."

