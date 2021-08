Estafetteploeg zonder Bonevacia maar met record naar finale 4x400 meter

Zonder smaakmaker Liemarvin Bonevacia heeft de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter op basis van tijd voor het eerst in de geschiedenis een olympische finaleplaats afgedwongen in Tokio.

Jochem Dobber, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela liepen in de series met 2.59,06 een dik Nederlands record, maar moesten door de vijfde plaats wachten of de tijd voldoende was om tot de twee snelste verliezers te behoren.

In de tweede serie was nummer vier India langzamer dan Nederland, zodat Oranje zaterdag mag meestrijden om de olympische medailles.

Bonevacia liep donderdag nog de finale van de 400 meter, waarin hij achtste werd. Naar verwachting keert hij zaterdag weer terug in de estafetteploeg.

Nerveuze minuten in mixed zone

"Het was een doel om het Nederlands record te breken en de finale is een kado", zei Angela, nadat hij en zijn drie ploeggenoten in de mixed zone nerveus op het resultaat van de tweede serie hadden gewacht.