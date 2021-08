PSV wil Cruijff Schaal van Ajax afpakken, maar Champions League blijft belangrijkst

Voor PSV wacht immers komende dinsdag in Denemarken de return tegen FC Midtjylland. "Natuurlijk, de Champions League-kwalificatie is belangrijker dan de wedstrijd van zaterdag", zegt Schmidt. "Maar we willen deze wedstrijd echt wel winnen. We willen altijd goede wedstrijden spelen tegen Ajax."

Ook Marco van Ginkel wil zich nu alleen even op het duel in Amsterdam focussen en niet op Midtjylland. "Daar zijn we nu niet mee bezig", zei de middenvelder en aanvoerder. "PSV heeft geloof ik drie jaar geen prijs gewonnen. Nu kunnen we in een wedstrijd een prijs winnen."

Geen voordeel

Schmidt vindt het geen voordeel dat hij met PSV in vergelijking met Ajax al een aantal officiële wedstrijden achter de rug heeft. Hij speelde immers met zijn team ook al de gewonnen dubbele ontmoeting met Galatasaray.

"Natuurlijk hebben we nu zelfvertrouwen, maar Ajax is ervaren en weet hoe ze deze wedstrijden moeten benaderen, daarom denk ik dat het voor ons geen groot voordeel is."

Voor Schmidt is het vooral belangrijk dat PSV naar zichzelf blijft kijken. "We hoeven morgen niet iets speciaals te gaan doen. Als we tactisch en mentaal het niveau van de afgelopen wedstrijden weten te halen, dan zal dat voldoende moeten zijn om zaterdag te winnen."