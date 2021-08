Hoogland na nederlaag: 'Pijn heeft een nieuwe dimensie gekregen'

Hij kon niet meer bewegen. Geen krimp. Had Jeffrey Hoogland de olympische sprintfinale tegen Harrie Lavreysen even daarvoor wél gewonnen, dan was hij niet eens in staat geweest te kunnen juichen. Ruim een kwartier na de slopende derde race zei hij: "Ik heb vaak pijn gehad, maar dit was weer een nieuwe dimensie. Wow."

Voor de duidelijkheid: Hoogland doelde op de fysieke pijn die hij moest ondergaan, nadat hij drie razendsnelle maar loodzware heats had gereden in het Izu Velodrome.

Vóór de finale was er nog niets aan de hand. Hij liep topfit de baan op vrijdag. "Ik kwam hier zo sterk. Ik had geen enkel pijntje. Ik heb gewoon Dimitriev uitgeschakeld alsof het niets was."