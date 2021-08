Hockeysters pakken goud, met generatie die elke denkbare prijs gewonnen heeft

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben met groot machtsvertoon goud veroverd op de Olympische Spelen. Alle acht wedstrijden in Tokio werden gewonnen, met als klap op de vuurpijl een afgetekende zege (3-1) op Argentinië in de finale.

In haar allerlaatste wedstrijd pushte Caia van Maasakker (32) twee strafcorners binnen. Een droomafscheid voor een van de boegbeelden van een generatie die alles won wat er te winnen viel.

Want Nederland is nu op elk denkbaar podium de beste. Wereldkampioen, Europees kampioen, maar ook de meest recente winnaar van de Pro League, de Champions Trophy en de World League.

Gouden lichting

De olympische titel moest het rijtje compleet maken. En Oranje liet er de afgelopen weken ook geen twijfel over bestaan wie er als grote favoriet de finale inging. Klein smetje op het toernooi was de haperende corner, maar ook dat oneffenheidje werd in de eindstrijd weggepoetst door deze gouden lichting.