Lavreysen hijgt na: 'Niet normaal, gewoon weer olympisch goud'

"Maar ik dacht: ik moet fris blijven, ik moet er voor gaan. En anders doe ik maar alsof ik gewoon nog sterk ben. Die tweede was mentaal belangrijk, dat moet wel. Dat ik van achteren in kon halen, dat zei wel heel veel. Want het is hier bijna onmogelijk om in te halen."

"Ik maak een supergrote fout in die eerste race, maar ik kwam nog heel ver. De tweede race wist ik, als ik hem nog in kan halen, moet álles eruit. Dat waren zulke lange ritten. En die derde kwam er zo snel achteraan."

"Twee keer goud! Als ik zo pijn moet hebben, dan houd ik van pijn", was de eerste reactie van olympisch kampioen sprint Harrie Lavreysen. Hij is de opvolger van Jacques van Egmond, die in 1932 als laatste Nederlander de individuele sprinttitel won bij de Olympische Spelen.

Nadat hij zijn gouden medaille in ontvangst had genomen, meldde hij zich weer bij verslaggever Han Kock. Met wat meer reflectie zei hij: "Het waren bijzondere ritten. Bizar om zo'n finale te rijden. Zulke mooie ritten. Er is zoveel gebeurd."

Maar Lavreysen had ook nog een analyse over de finale. "Die derde wedstrijd ging erom wie er nog het meest fris was. En het was in mijn voordeel dat ik het liefst van achteren kwam. Jeffrey moest van voren beginnen en je kan niet blijven drukken. Hij moest de snelheid maken en ik kon daar gebruik van maken."

Het woord 'bizar' bezigde hij vaak. Dat hij op het hoogste podium tegen Hoogland mocht koersen - bizar. "Op een gegeven moment begin je te twijfelen: moet je elkaar nog wel beter maken? Hoe het gaat zijn op de kamer vanavond? Geen idee. We hebben een appartement met z'n vieren hier. Ik denk dat we het er met z'n allen nog wel goed over kunnen hebben."

Hattrick?

In tegenstelling tot Hoogland, zit het toernooi voor Lavreysen er nog niet op. Hij komt dit weekeinde in actie op de keirin. "Harrie's hattrick klinkt nog ver, maar ik ga ervoor."