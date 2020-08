Veel meer Arubaanse besmettingen: 'Uitbraak in uitgaanscircuit'

Op Aruba zijn vandaag 119 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt minister-president Evelyn Wever-Croes. Op woensdag waren er al 92 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het is een explosieve stijging voor het Caribische eiland, waar 100.000 mensen wonen.

Slechts een deel van de toename is volgens Wever-Croes te verklaren doordat er meer wordt getest. In totaal zouden er nu 265 mensen besmet zijn op het eiland.

Er is sprake van een uitbraak in het uitgaanscircuit, zegt NOS-correspondent Dick Drayer. "De besmettingen zijn te linken aan twee nachtclubs en een sportschool. Daar werden de coronamaatregelen niet nageleefd. Media op Aruba schrijven dat de uitbraak te herleiden is tot een barman."

Vooral Arubaanse jongeren

Met name jongeren die happy hours in bars en nachtclubs bezoeken zijn besmet. Het gaat bijna uitsluitend om inwoners van Aruba. Er zijn volgens het Antilliaans Dagblad twee toeristen besmet. "Toeristen komen nauwelijks in die gelegenheden, zeker niet nu er zo weinig toeristen op het eiland zijn", zegt Drayer.

Bars en nachtclubs op het eiland zijn in navolging van de uitbraak gesloten en moeten in ieder geval twee weken dichtblijven. Sinds woensdag is ook een aantal andere maatregelen genomen. Zo zijn mondkapjes nu verplicht in winkels, het openbaar vervoer en in taxi's.